Shinzo Abe, chi è il suo assassino Tetsuya Yamagami (Di venerdì 8 luglio 2022) Shinzo Abe non ce l'ha fatta, in seguito all'attentato subito è morto all'età di 67 anni: chi è il suo assassino Tetsuya Yamagami Durante un evento elettorale l'ex premier giapponese Shinzo Abe è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco tra la folla incredula e spaventata. Per oltre quattro ore hanno provato a rianimarlo, ogni tentativo dei sanitari si è però rivelato del tutto inutile. Shinzo Abe (Screenshot da Facebook)Dopo l'attentato l'ex primo ministro è stata portato d'urgenza all'ospedale di Nara. Il responsabile del Pronto soccorso ha reso noto che hanno fatto di tutto per bloccare le emorragie causate dalle ferite, ma la situazione era davvero critica. Il terribile episodio si è svolto a Nara durante un comizio, per il rinnovo della Camera Alta del ...

GiuseppeConteIT : Accolgo con sgomento la notizia dell’attentato a Shinzo Abe, esempio di intenso e devoto impegno a servizio delle I… - Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: Il Governo italiano esprime la sua ferma condanna per l’attentato a Shinzo Abe. L’Italia è vicin… - Palazzo_Chigi : Il Presidente Draghi esprime il più profondo cordoglio del Governo e suo personale per la morte di Shinzo Abe. L’It… - KriTims1 : RT @RachelBitecofer: Shinzo Abe assassinated? O'Discordia. - aleinno70 : RT @Gianl1974: L'ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è morto in ospedale dopo il tentativo di omicidio -