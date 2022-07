Priscilla | significato e origine del nome

(Di venerdì 8 luglio 2022)è un diminutivo femminile dellatino Priscus, che significa “molto antico”, che ha raggiunto ormai una tradizione autonoma. Viene portato, nel Nuovo Testamento, da, una donna cristiana incontrata da Paolo, mentre in inglese questocominciò a essere usato dopo la Riforma Protestante, allorché venne adottato dai Puritani. IlScilla, che può originarsi tramite troncamento da, ha anche un’differente. Lapiù famosa è senza dubbioPresley, moglie del re del rock Elvis Presley e attrice. Attualmente non è unmolto diffuso in Italia, visto che nel 2020 è stato attribuito solo a 24 neonate (nel 1999, per intenderci, erano state 59). L’onomastico si ...

