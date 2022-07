Perde un portafoglio con 20mila euro. Incredibile: dove era finito... (Di venerdì 8 luglio 2022) Una storia Incredibile: Perde il portafoglio con 20mila euro dentro e lo ritrova con tutti i contanti. Il miracolo è avvenuto nella stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Il luogo affollato e le la frenesia che spesso tocca da vicino le stazioni non ha impedito al malcapitato che aveva smarrito tutto di ritrovare i suoi soldi. A trovare il portafogli smarrito è stata la polizia ferroviaria che l'ha subito restituito al legittimo proprietario. Protagonista della vicenda un turista straniero che una volta sceso dal treno a Firenze, alla stazione di Santa Maria Novella, si è subito reso conto di aver smarrito il suo borsello. Era sceso con tutti i suoi bagagli ma ha dimenticato sul treno il portafoglio. Immediatamente ha allertato la polizia ferroviaria. Il treno ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 8 luglio 2022) Una storiailcondentro e lo ritrova con tutti i contanti. Il miracolo è avvenuto nella stazione di Santa Maria Novella a Firenze. Il luogo affollato e le la frenesia che spesso tocca da vicino le stazioni non ha impedito al malcapitato che aveva smarrito tutto di ritrovare i suoi soldi. A trovare il portafogli smarrito è stata la polizia ferroviaria che l'ha subito restituito al legittimo proprietario. Protagonista della vicenda un turista straniero che una volta sceso dal treno a Firenze, alla stazione di Santa Maria Novella, si è subito reso conto di aver smarrito il suo borsello. Era sceso con tutti i suoi bagagli ma ha dimenticato sul treno il. Immediatamente ha allertato la polizia ferroviaria. Il treno ...

