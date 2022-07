(Di venerdì 8 luglio 2022) Duesonoin altrettanti incidenti avvenuti tra giovedì e venerdìdel, in Svizzera. Per cause al vaglio della poliziaale, un 54enne di Basilea (Svizzera)...

sono morti in altrettanti incidenti avvenuti tra giovedì e venerdì sulle Alpi del Canton Vallese, in Svizzera. Per cause al vaglio della polizia cantonale, un 54enne di Basilea (Svizzera)...I primi testimoni hanno parlato di 4 cordate lungo la parete e, secondo quanto ricostruito finora dagli inquirenti, la valanga potrebbe averne travolte, ognuna composta da sei. Tra le ... Due alpinisti morti in due giorni sulle Alpi del Canton Vallese - Cronaca (ANSA) - AOSTA, 08 LUG - Due alpinisti sono morti in altrettanti incidenti avvenuti tra giovedì e venerdì sulle Alpi del Canton Vallese, in ...Un alpinista basilese di 54 anni è morto stamattina cadendo per un centinaio di metri dopo aver scalato l'Ulrichshorn ...