Come salvare i biglietti dei treni o degli aerei sul telefono (Di venerdì 8 luglio 2022) La maggior parte delle persone stampa i biglietti dell'aereo o del treno per poter effettuare velocemente il check-in e salire sul mezzo di traporto prima degli altri. Molti non lo sanno ma tutte le compagnie di trasporto più famose a livello nazionale internazionale offrono la possibilità di salvare i biglietti del viaggio direttamente sul telefono, così da poter mostrare al controllore o al check-in solo un codice QR con tutti i dati sul viaggio. Nella guida che segue vi mostreremo quali app possiamo utilizzare sul nostro telefono per salvare i biglietti dei treni o degli aerei, così da evitare di doverli stampare e di dover recuperare i fogli durante i controlli (mentre il telefono ... Leggi su navigaweb (Di venerdì 8 luglio 2022) La maggior parte delle persone stampa idell'aereo o del treno per poter effettuare velocemente il check-in e salire sul mezzo di traporto primaaltri. Molti non lo sanno ma tutte le compagnie di trasporto più famose a livello nazionale internazionale offrono la possibilità didel viaggio direttamente sul, così da poter mostrare al controllore o al check-in solo un codice QR con tutti i dati sul viaggio. Nella guida che segue vi mostreremo quali app possiamo utilizzare sul nostroperdei, così da evitare di doverli stampare e di dover recuperare i fogli durante i controlli (mentre il...

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco all’agenzia @Reuters: l’abuso “è uccidere la persona che io devo salvare. Io come sacerdote devo aiu… - SeaWatchItaly : 'Noi cerchiamo di salvare vite umane' dice Draghi a Erdogan. E come, Presidente? Rendendo il mar Mediterraneo un… - juancarvaticano : RT @vaticannews_it: #PapaFrancesco all’agenzia @Reuters: l’abuso “è uccidere la persona che io devo salvare. Io come sacerdote devo aiutare… - BonturiAndrea : @fabcet gli errori ci sono stati purtroppo ma se non avesse fatto così per tanti poveretti sarebbe stata la fine ci… - Ale_ZanHon : Unico #bonus che servirebbe come l aria per salvare il popolo è il bonus-scheda elettronica. Quando si blocca qua… -