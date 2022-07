All’università dello Sri Lanka si studia contestazione (Di venerdì 8 luglio 2022) Dal 2019 il collettivo Watchdog si occupa di fact-checking. Ora sta realizzando la più aggiornata e seguita mappa delle proteste che stanno attraversando il paese per chiedere la destituzione del presidente. Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 8 luglio 2022) Dal 2019 il collettivo Watchdog si occupa di fact-checking. Ora sta realizzando la più aggiornata e seguita mappa delle proteste che stanno attraversando il paese per chiedere la destituzione del presidente. Leggi

Pubblicità

swimmerpg : @Simone69527992 @colombre @Ern4Pel Ah ecco. Quindi 40 oggi sono come 40 nel 2024. Con una pandemia di mezzo, che ra… - _muffinbutton : al di là dello schifo scritto che si commenta da solo sono sicura che Suarez lo avrebbe scritto in un italiano più… - aldragon8 : volevano eliminare la 'baronia' dall'università volevano CALCOLARE la 'QUALITA'' dello scienziato affidandola all'A… - 84Darion : @Milestemplaris @AldoScaldabagno Non è un diritto giocare nella nazionale italiana, primo punto. Secondo punto, se… - DomenicoZaccara : Uno studio dell’Institute of Cannabis Research dell’Università dello Stato del Colorado-Pueblo ha recentemente rile… -