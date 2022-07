“Un resort di lusso al posto dell’istituto religioso, che si faccia subito chiarezza” (Di giovedì 7 luglio 2022) di Monica De Santis Un resort di lusso al posto dell’istituto religioso.?Un resort di lusso sulla spiaggia di Ascea -?Velia con ben 149 camere a disposizione. Una trasformazione che necessita del controllo del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e al Ministro della cultura Dario Franceschini che devono far luce sulla trasformazione dell’istituto religioso che veniva utilizzata dalla Diocesi di Vallo della Lucania per accogliere studenti e gruppi di preghiera in resort lussuoso. Un controllo che viene chiesto dall’onorevole Gigi Casciello, parlamentare di Forza Italia, che ha annunciato un’interrogazione parlamentare… “Chiederò ai Ministeri competenti di valutare l’opportunità di effettuare attente ... Leggi su cronachesalerno (Di giovedì 7 luglio 2022) di Monica De Santis Undial.?Undisulla spiaggia di Ascea -?Velia con ben 149 camere a disposizione. Una trasformazione che necessita del controllo del Ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e al Ministro della cultura Dario Franceschini che devono far luce sulla trasformazioneche veniva utilizzata dalla Diocesi di Vallo della Lucania per accogliere studenti e gruppi di preghiera inlussuoso. Un controllo che viene chiesto dall’onorevole Gigi Casciello, parlamentare di Forza Italia, che ha annunciato un’interrogazione parlamentare… “Chiederò ai Ministeri competenti di valutare l’opportunità di effettuare attente ...

