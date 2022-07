Il Trofeo del Doge ci racconta l’identità di Venezia (Di giovedì 7 luglio 2022) Visto dall’alto, il campo da calcio di Sant’Alvise sembra uno di quei campi da sogno che si vedono ogni tanto sulle riviste o le pagine Instagram che raccontano l’estetica calcistica. Chiuso su tre lati da delle mura in mattoni a vista e sul quarto da un giardino, si affaccia sul lato nord della laguna di Venezia dove, nonostante le alte reti di protezione, immancabilmente finisce almeno un pallone a partita, spazzato via da difensori ansiosi di prendersi un attimo di respiro. Non avendo le dimensioni necessarie per il calcio a 11 (il campo misura 85×40), qui si gioca in 9 contro 9, senza fuorigioco, in spazi stretti e ritmi spesso molto alti. Al campo si entra da Calle longa de le Canossiane, le monache «che ancora vi abitano – scopro sul sito del Fai – la cui missione è l’istruzione e la carità delle fanciulle povere ed abbandonate». Le suore sono ... Leggi su ultimouomo (Di giovedì 7 luglio 2022) Visto dall’alto, il campo da calcio di Sant’Alvise sembra uno di quei campi da sogno che si vedono ogni tanto sulle riviste o le pagine Instagram cheno l’estetica calcistica. Chiuso su tre lati da delle mura in mattoni a vista e sul quarto da un giardino, si affaccia sul lato nord della laguna didove, nonostante le alte reti di protezione, immancabilmente finisce almeno un pallone a partita, spazzato via da difensori ansiosi di prendersi un attimo di respiro. Non avendo le dimensioni necessarie per il calcio a 11 (il campo misura 85×40), qui si gioca in 9 contro 9, senza fuorigioco, in spazi stretti e ritmi spesso molto alti. Al campo si entra da Calle longa de le Canossiane, le monache «che ancora vi abitano – scopro sul sito del Fai – la cui missione è l’istruzione e la carità delle fanciulle povere ed abbandonate». Le suore sono ...

