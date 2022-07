De Vito ha le idee chiare: “Quattro o cinque elementi per completare la rosa” (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Lavoriamo a testa bassa e con grande umiltà. A maggio tireremo le somme”. Alle parole di Giovanni D’Agostino fa eco il direttore sportivo dell’Avellino, Enzo De Vito. “La squadra è costruita sul modulo ben preciso – ammette – Ci sono tante alternative, ma ci sono anche diversi elementi in lista di sbarco. Ci mancano almeno Quattro o cinque elementi per completare la rosa. A noi piace dire che non fanno più parte del progetto tecnico. E’ questo il motivo per cui gli troveremo una nuova sistemazione”. De Vito ringrazia per l’inVito al Memorial Dino Gasparro: “Manifestazioni simili servono a capire cosa significa essere calciatore dell’Avellino. Questa è una tifoseria che non ha nessuno, quindi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – “Lavoriamo a testa bassa e con grande umiltà. A maggio tireremo le somme”. Alle parole di Giovanni D’Agostino fa eco il direttore sportivo dell’Avellino, Enzo De. “La squadra è costruita sul modulo ben preciso – ammette – Ci sono tante alternative, ma ci sono anche diversiin lista di sbarco. Ci mancano almenoperla. A noi piace dire che non fanno più parte del progetto tecnico. E’ questo il motivo per cui gli troveremo una nuova sistemazione”. Deringrazia per l’inal Memorial Dino Gasparro: “Manifestazioni simili servono a capire cosa significa essere calciatore dell’Avellino. Questa è una tifoseria che non ha nessuno, quindi ...

