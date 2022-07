Cops Una Banda di Poliziotti su Tv8, il 7 luglio arriva in chiaro la serie comedy con Claudio Bisio: trama prima puntata (Di giovedì 7 luglio 2022) Debutta Cops Una Banda di Poliziotti su Tv8. Dopo il lancio su Sky a fine 2020, arriva in chiaro la serie comedy con Claudio Bisio che segue le vicende di un commissariato fuori dal comune. Alla regia c’è Luca Miniero, già dietro la macchina da presa per Benvenuti al Sud e Sono tornato. Stasera, 7 luglio, andrà in onda la prima di due puntate. Ispirato a Kops, film svedese del 2003, Cops racconta le strampalate vicende di un commissariato che escogita un folle piano per evitare la chiusura. La storia è ambientata ad Apulia, una città dove non si commettono reati dal molto tempo. Per questo motivo, Margherita Nardelli, dirigente della Polizia di Stato, si reca sul posto per iniziare ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 7 luglio 2022) DebuttaUnadisu Tv8. Dopo il lancio su Sky a fine 2020,inlaconche segue le vicende di un commissariato fuori dal comune. Alla regia c’è Luca Miniero, già dietro la macchina da presa per Benvenuti al Sud e Sono tornato. Stasera, 7, andrà in onda ladi due puntate. Ispirato a Kops, film svedese del 2003,racconta le strampalate vicende di un commissariato che escogita un folle piano per evitare la chiusura. La storia è ambientata ad Apulia, una città dove non si commettono reati dal molto tempo. Per questo motivo, Margherita Nardelli, dirigente della Polizia di Stato, si reca sul posto per iniziare ...

