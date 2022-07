Inter, Dybala in stand-by: c’entra Sànchez! Il motivo (Di mercoledì 6 luglio 2022) Paulo Dybala in neroazzurro? Al momento la trattativa è ghiacciata perché il club milanese ha bisogno di sfoltire lo stracolmo reparto di attaccanti. Oltre al ritorno del bomber belga Romelu Lukaku ci sono: Lautaro, Dzeko, Correa, Pinamonti che è reduce da una grande annata con la maglia azzurra dei toscani dell’Empoli e il Ninho Maravilla Alexis Sànchez. L’attaccante cileno percepisce un ingaggio da 7 milioni l’anno e continua a rifiutare ogni possibile destinazione perché è intenzionato a muoversi solo per un top campionato. Per quanto riguarda Andrea Pinamonti invece ballano ancora diversi milioni con l’Atalanta. Dybala Inter Mercato Cessioni Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, per far posto alla Joya Paulo Dybla servirebbe la cessione di Edin Dzeko, che al lordo costa intorno agli 11 milioni di euro, ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 6 luglio 2022) Pauloin neroazzurro? Al momento la trattativa è ghiacciata perché il club milanese ha bisogno di sfoltire lo stracolmo reparto di attaccanti. Oltre al ritorno del bomber belga Romelu Lukaku ci sono: Lautaro, Dzeko, Correa, Pinamonti che è reduce da una grande annata con la maglia azzurra dei toscani dell’Empoli e il Ninho Maravilla Alexis Sànchez. L’attaccante cileno percepisce un ingaggio da 7 milioni l’anno e continua a rifiutare ogni possibile destinazione perché è intenzionato a muoversi solo per un top campionato. Per quanto riguarda Andrea Pinamonti invece ballano ancora diversi milioni con l’Atalanta.Mercato Cessioni Secondo quanto riportato da La Gazzetta Dello Sport, per far posto alla Joya Paulo Dybla servirebbe la cessione di Edin Dzeko, che al lordo costa intorno agli 11 milioni di euro, ...

tancredipalmeri : Non credo di avere mai visto un fronte così comune dei media (esclusa SportItalia, e lo dico con orgoglio) nello sp… - FcInterNewsit : Repubblica - Dybala-Marotta, nuovo contatto. Paulo aspetta i nerazzurri: l'Inter chiude subito? - DiMarzio : #Calciomercato | @Inter, le parole di #Marotta su #Dybala in conferenza stampa - notiziasportiva : #Calciomercato Inter: spunta una nuova pretendente per Dzeko: Dybala avvisato - Klito35864266 : Farsi scappare un 10 come #dybala...solo perché altri giocatori non vogliono uscire...è da coglioni #inter -