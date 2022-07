Europei femminili 2022 | gol di Mead | Inghilterra ok all’esordio con l’Austria

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Buona la prima per l’, che nella sfida inaugurale deglibattee conquista i primi tre punti. Buona prestazione per la formazione del ct Wiegman, che realizza però un solo gol: a segnoal quarto d’ora, e tanto basta per conquistarsi gli applausi di un Old Trafford con quasi 70.000 spettatori. RISULTATI e CLASSIFICHE VOTI e TABELLINO La sfida era cominciata su buoni ritmi da parte di entrambe le Nazionali, con il primo pericolo portato dalper un eccesso di confidenza con la palla tra i piedi di Walsh e Williamson, che perdono palla e si rifugiano in corner. La pressione delle padrone di casa sale con il passare dei minuti, e al 16? arriva la rete di: la numero 7 riceve palla sul filo del ...

La partita Inghilterra - Austria del 6 luglio 2022 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere la diretta tv e streaming la gara valida per i Campionati