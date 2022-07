Posillipo | domato l’incendio | effettuati 80 lanci d’acqua

Pubblicità

È statol'incendio boschivo che dalle prime ore di questa mattina ha interessato la collina di, a Napoli, estendendosi per circa 15 ettari, su due fronti tra via Manzoni e Fuorigrotta in un'......operazioni di spegnimento del rogo che ha interessato un'area non abitata di macchia mediterranea sul versante della collina diche dà sul quartiere Fuorigrotta di Napoli. E' stato...NAPOLI – È stato domato l’incendio boschivo che dalle prime ore di questa mattina ha interessato la collina di Posillipo, a Napoli, estendendosi per circa 15 ettari, su due fronti tra via Manzoni e Fu ...È stato domato l'incendio boschivo che dalle prime ore di questa mattina ha interessato la collina di Posillipo, a Napoli, estendendosi per circa 15 ettari, su due fronti tra via Manzoni ...