Napoli verticale | c’è il progetto | 7 milioni e ottocentomila euro dal Comune

La Giunta comunale di Napoli ha approvato su proposta degli assessori all'Urbanistica Laura Lieto e al Verde Vincenzo Santagada la delibera per la progettazione esecutiva della città verticale: 'Riqualificazione dei percorsi pedonali fra la collina e il Mare'. La delibera per un importo complessivo di oltre 7 milioni e ottocentomila euro finanziato nell'ambito del patto per la città di Napoli prevede lavori distinti nei seguenti sei ambiti di intervento: Scalinata monumentale di Montesanto, Scala Pedamentina, Salita del Petraio, Salita Moiariello, Calata del Petraio, Salita Cacciottoli. "Questo progetto prevede, attraverso i percorsi pedonali individuati, di collegare il sistema dei parchi e del verde con il sistema infrastrutturale e con le emergenze storico ...

