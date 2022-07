Milan | accordo con Ibrahimovic per il rinnovo | i dettagli

Pubblicità

Prosegue il matrimonio tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan. L'attaccante svedese, 41 anni il prossimo 3 ottobre, ha trovato l'accordo con il club rossonero per il rinnovo fino al 30 giugno 2023: un anno di contratto a 1 - 1,5 milioni di parte fissa. Lo svedese firmerà col Milan per un anno con parte fissa molto bassa e bonus legati ad assist e goal. Accordo raggiunto. Il Milan ha raggiunto un accordo con Ibrahimovic per il rinnovo. E intanto, il club rossonero continua a muoversi sul mercato. Da Ziyech a De Ketelaere.