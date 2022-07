I fratelli Bianchi il giorno dopo la condanna all’ergastolo: «Speravano in una pena più mite, Gabriele non potrà veder crescere il figlio» (Di martedì 5 luglio 2022) Nella villa dove abita la famiglia Bianchi in contrada Colubro ad Artena al citofono non risponde nessuno. dopo la condanna all’ergastolo comminata a Marco e Gabriele per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte soltanto un cane, un molosso che ringhia, si presenta al cancello. Mentre Alessandro, il terzo fratello, ieri ha tenuto chiuso il suo Nai Bistrot. E al telefono, come racconta oggi il Messaggero, non ha voglia di parlare: «È una giornalista? Non ho niente da dire, buona serata». Il quotidiano racconta che i due Speravano in una condanna più mite. Gabriele lo aveva confidato alle persone più care: «Ci ha detto che voleva vedere crescere il figlio, ora non sarà così». Si tratta del ... Leggi su open.online (Di martedì 5 luglio 2022) Nella villa dove abita la famigliain contrada Colubro ad Artena al citofono non risponde nessuno.lacomminata a Marco eper l’omicidio di Willy Monteiro Duarte soltanto un cane, un molosso che ringhia, si presenta al cancello. Mentre Alessandro, il terzo fratello, ieri ha tenuto chiuso il suo Nai Bistrot. E al telefono, come racconta oggi il Messaggero, non ha voglia di parlare: «È una giornalista? Non ho niente da dire, buona serata». Il quotidiano racconta che i duein unapiùlo aveva confidato alle persone più care: «Ci ha detto che volevail, ora non sarà così». Si tratta del ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - rtl1025 : ?? Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - fanpage : Omicidio Willy Ergastolo per i fratelli Bianchi - ZPeppem : RT @salvinimi: Dite ai fratelli Bianchi che è anche grazie a chi incitava all'odio contro lo straniero che si faranno l'ergastolo. Lora lo… - aldopastore : Ma #vaffanculo tu e il tuo commento. ...... 'Perché non esulto per la condanna dei fratelli Bianchi (anche se mi fa… -