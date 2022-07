Pubblicità

infoitinterno : 6 acque rinfrescanti e toniche per viso e corpo da avere in borsa in estate -

DireDonna

Arriva l'estate e con lei tanta voglia di freschezza e colore: gelati e granite, ma anchearomatizzate, infusi freddi e centrifughe di frutta e verdura, le bevandedel benessere diventano protagoniste della stagione per un'idratazione con gusto. Che si trascorra la ...... dagli spray termali ai bendaggie detox di Francesca Marotta P er contrastare il ... Giornata Mondiale dell'Acqua 2022, il trend skincare delle formule waterless Lespray, un ... 6 acque rinfrescanti e toniche per viso e corpo da avere in borsa in estate Il ragazzo stava partecipando a una festa di addio al celibato in barca insieme ad un gruppo di amici, si era lanciato in acqua per un tuffo ...Bere molta acqua, non uscire di casa nelle ore più calde, ecc. Tutte queste cose le abbiamo già sentite, ma cosa possiamo fare di nuovo per combattere il caldo assurdo di questi giorni Bevete acqua c ...