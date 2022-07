Turista Usa scomparso a Capri, trovato cadavere in un dirupo (Di lunedì 4 luglio 2022) E' stato individuato in fondo a un dirupo il corpo senza vita di Adam Gabriel Kreysar, Turista statunitense di 56 anni del quale si erano perse le tracce a Capri sabato scorso. L'uomo, nativo del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 luglio 2022) E' stato individuato in fondo a unil corpo senza vita di Adam Gabriel Kreysar,statunitense di 56 anni del quale si erano perse le tracce asabato scorso. L'uomo, nativo del ...

Pubblicità

anteprima24 : ** #Turista #Americano scomparso a #Capri: trovato #Cadavere in un dirupo ** - YesMan98_ : @1dmysunandstars Se sei stata anche una sola volta a Firenze, non puoi fare una proporzione del genere. E poi non s… - corrmezzogiorno : #Napoli Capri, 19enne annega a Marina Grande. Disperso da due giorni un turista Usa - ElenaMonari75 : @AieieBrazov3 @Asset_Profile @Fiammo_cr @andrea_filotimo @RiccardoNoury Se vado in vacanza negli USA sono una turis… - Piergiulio58 : Turista Usa rapinata a piazza di Spagna: grave con frattura cranica. I banditi traditi da una foto. ?? -