Salernitana, i convocati per il ritiro di Jenbach (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Salernitana ha reso noto l'elenco dei convocati per il ritiro di Jenbach che è iniziato oggi e che si protrarrà fino al prossimo 29 luglio. Di seguito la lista: PORTIERI: Fiorillo, Micai, Sepe, Sorrentino; DIFENSORI: Bogdan, Fazio, Gagliolo, Galeotafiore, Gyomber, Jaroszynski, Mantovani, Motoc, Sy; CENTROCAMPISTI: Bohinen, Boultam, Capezzi, Cavion, Coulibaly M., Iannoni, Iervolino, Kechrida, Mazzocchi, Radovanovic; ATTACCANTI: D'Andrea, Jimenez, Kristoffersen, Ribery, Simy, L'articolo proviene da Anteprima24.it.

