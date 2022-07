Incidente per la star di Sanremo: necessario l’intervento del 118 – VIDEO (Di lunedì 4 luglio 2022) Una caduta rocambolesca che ha costretto il 118 ad intervenire per curare la star dell’ultimo Festival di Sanremo. Ecco cosa è accaduto proprio in queste ultimissime ore Quando l’adrenalina è tanta gli artisti si scatenano sul palco e, purtroppo, ne devono anche accettare le conseguenze come la rocambolesca caduta presa dalla star dell’ultimo Festival di L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Una caduta rocambolesca che ha costretto il 118 ad intervenire per curare ladell’ultimo Festival di. Ecco cosa è accaduto proprio in queste ultimissime ore Quando l’adrenalina è tanta gli artisti si scatenano sul palco e, purtroppo, ne devono anche accettare le conseguenze come la rocambolesca caduta presa dalladell’ultimo Festival di L'articolo proviene da Inews24.it.

Pubblicità

enpaonlus : Finisce in un canale e muore, a dare l’allarme il suo cane Black: dopo l’incidente è tornato dagli amici del propri… - SkySportF1 : Bruttissimo incidente in avvio di gara per Zhou Bandiera rossa, si attendono notizie LIVE ?… - Agenzia_Ansa : Un operaio di 57 anni è morto oggi pomeriggio a Perugia in seguito a un incidente sul lavoro avvenuto a Ponte San G… - reddivivo : @AlexKley92 @CarloCalenda invece l'incidente di fukushima, costruita 20 anni prima di chernobyl, dimostra come ne d… - reddivivo : @AlexKley92 @CarloCalenda l'unico incidente rilevante è quello a chernobyl sotto l'URSS personale non specializzato… -