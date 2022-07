Conte no, Salvini sì. Oggi la crisi di governo la minaccia la Lega (Di lunedì 4 luglio 2022) I cinque stelle riposano, si erge il Carroccio riunito in via Bellerio: "Se la sinistra insiste con droga libera, cittadinanza facile e Ddl Zan, la tenuta di Draghi è a rischio" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 4 luglio 2022) I cinque stelle riposano, si erge il Carroccio riunito in via Bellerio: "Se la sinistra insiste con droga libera, cittadinanza facile e Ddl Zan, la tenuta di Draghi è a rischio"

Pubblicità

lucianonobili : 'Quelli che mi vogliono fuori dalla politica non si scandalizzano perché parlo all'estero, si arrabbiano perché par… - raffaellapaita : Puntiamo al 5% alle prossime elezioni. Grazie al coraggio di @ItaliaViva in questa legislatura abbiamo mandato a ca… - CarloCalenda : Ecco, ieri Conte, oggi Salvini. A occhio domani tocca di nuovo a Conte (martedì) e dunque mercoledì l’incontro con… - Mariano_Amelio : @salvini_giacomo ma ha in pugno sia Salvini che Conte al primo conviene stare zitto (39m sono un buon motivo) per… - Jump1967 : RT @CristinaMolendi: Di fronte a problemi giganteschi, guerra in #Ucraina , ripresa della #pandemia, #CambiamentoClimatico , la tragedia de… -