Mediaset nel panico, arriva il coming out: fidanzato segretamente con un uomo (Di sabato 2 luglio 2022) Un volto piuttosto noto agli occhi dei telespettatori dei canali Mediaset ha fatto coming out. Ecco tutti i dettagli relativi alla situazione Proprio nell’ultimo giorno del mese del Pride un personaggio famoso ha deciso di uscire allo scoperto attraverso una fotografia pubblicata sui social network in cui si è mostrato con il compagno. I suoi fans si sono dimostrati estremamente felici per l’uomo, il quale a sua volta ha manifestato la gioia di essere al fianco della persona da lui amata. Il ‘vip’ in questione è un ex corteggiatore del dating show più seguito della tv italiana, vale a dire “Uomini e Donne”. Uomini e Donne (Websource)Il nome dell’ex cavaliere del programma condotto da ormai tantissimi anni a questa parte da Maria De Filippi corrisponde a quello di Luca Calvani. Proprio nella data del 30 giugno, ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 2 luglio 2022) Un volto piuttosto noto agli occhi dei telespettatori dei canaliha fattoout. Ecco tutti i dettagli relativi alla situazione Proprio nell’ultimo giorno del mese del Pride un personaggio famoso ha deciso di uscire allo scoperto attraverso una fotografia pubblicata sui social network in cui si è mostrato con il compagno. I suoi fans si sono dimostrati estremamente felici per l’, il quale a sua volta ha manifestato la gioia di essere al fianco della persona da lui amata. Il ‘vip’ in questione è un ex corteggiatore del dating show più seguito della tv italiana, vale a dire “Uomini e Donne”. Uomini e Donne (Websource)Il nome dell’ex cavaliere del programma condotto da ormai tantissimi anni a questa parte da Maria De Filippi corrisponde a quello di Luca Calvani. Proprio nella data del 30 giugno, ...

