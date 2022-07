Gnonto: «La sera della mancata espulsione di Pjanic su Rafinha scoppiai in lacrime» (Di sabato 2 luglio 2022) Sportweek fa una lunga intervista a Willy Gnonto. Ne riportiamo un estratto. Nel suo paesino di circa cinquemila abitanti che affaccia sul Lago Maggiore, Baveno, lo conoscono tutti. Lo guardano, lo salutano, lo fermano. È figlio di immigrati ivoriani, l’ha adottato una intera comunità. Dalle professoresse, che per lui sognavano a una laurea in Medicina, a chi ricorda dei suoi bagnetti nel lago. La scuola, appunto. Gnonto ci ha sempre tenuto, così come tiene a parlare bene. «Perché il calcio è seguito da tutti, dai bambini agli anziani. E non finisce in campo, c’è tutto il contorno fuori. Perciò, spiegare bene quel che succede intorno al nostro mondo e riguarda te, che di calcio vivi, è il punto di partenza. Si pensa al calciatore come a uno sbruffone che sbaglia i congiuntivi; io mi impegno a comunicare in maniera corretta nella forma e nella ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 luglio 2022) Sportweek fa una lunga intervista a Willy. Ne riportiamo un estratto. Nel suo paesino di circa cinquemila abitanti che affaccia sul Lago Maggiore, Baveno, lo conoscono tutti. Lo guardano, lo salutano, lo fermano. È figlio di immigrati ivoriani, l’ha adottato una intera comunità. Dalle professoresse, che per lui sognavano a una laurea in Medicina, a chi ricorda dei suoi bagnetti nel lago. La scuola, appunto.ci ha sempre tenuto, così come tiene a parlare bene. «Perché il calcio è seguito da tutti, dai bambini agli anziani. E non finisce in campo, c’è tutto il contorno fuori. Perciò, spiegare bene quel che succede intorno al nostro mondo e riguarda te, che di calcio vivi, è il punto di partenza. Si pensa al calciatore come a uno sbruffone che sbaglia i congiuntivi; io mi impegno a comunicare in maniera corretta nella forma e nella ...

