Giro Donne 2022, risultati e ordine di arrivo terza tappa: trionfa l’olandese Vos, terza Balsamo (Di sabato 2 luglio 2022) I risultati e l’ordine di arrivo della terza tappa del Giro d’Italia Donne 2022, sui 113 km da Cala Gonone a Olbia. La vittoria va all’olandese Marianne Vos (Jumbo Visma), che trionfa in volata. Alle sue spalle la connazionale Charlotte Kool, mentre Elisa Balsamo chiude al terzo posto e conserva la maglia rosa. Tanta Italia nella Top-10 di questa tappa, con Barbieri e Bertizzolo rispettivamente quarta e quinta, Zanardi ottava e infine Consonni decima. Ecco i risultati e la graduatoria aggiornata: CLASSIFICA terza tappa 1 MARIANNE VOS 2:48.22 2 CHARLOTTE KOOL +0:00 3 ELISA ... Leggi su sportface (Di sabato 2 luglio 2022) Ie l’didelladeld’Italia, sui 113 km da Cala Gonone a Olbia. La vittoria va alMarianne Vos (Jumbo Visma), chein volata. Alle sue spalle la connazionale Charlotte Kool, mentre Elisachiude al terzo posto e conserva la maglia rosa. Tanta Italia nella Top-10 di questa, con Barbieri e Bertizzolo rispettivamente quarta e quinta, Zanardi ottava e infine Consonni decima. Ecco ie la graduatoria aggiornata: CLASSIFICA1 MARIANNE VOS 2:48.22 2 CHARLOTTE KOOL +0:00 3 ELISA ...

