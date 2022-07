Pubblicità

SorryNs : RT @DavPoggi: Covid, al lavoro mascherine Ffp2, misurazione febbre e mense contingentate. La Bozza Le mascherine filtranti Ffp2, si legge n… - DavPoggi : Covid, al lavoro mascherine Ffp2, misurazione febbre e mense contingentate. La Bozza Le mascherine filtranti Ffp2,… - infoitinterno : Mascherine e febbre, ecco le regole per il lavoro - webecodibergamo : Le regole al lavoro. - zazoomblog : Mascherine al lavoro smart working controllo febbre: cosa cambia? Quali regole? Domande e risposte - #Mascherine… -

... il personale potrà essere sottoposto alla misurazione della. Con temperatura superiore a 37,5° C, l'accesso sarà negato. Queste tutte le regole Covid aggiornate.Ffp2: le nuove ...... il decalogo guarda le foto, ma anche smart working Nell'accor do, inoltre, che sarà in ...5 di. Le norme per i lavoratori fragili rimarranno in vigore fino al 31 dicembre 2022. iO ...ROMA – Covid, mascherine al lavoro: ecco le nuove regole dal 1 luglio al 31 ottobre. Approvato il Protocollo aggiornamento delle misure anti Covid, con le nuove regole per i luoghi di lavoro. Per l’ac ...Il ruolo del datore di lavoro: sarà lui a dover stabilire un'eventuale obbligatorietà delle Ffp2. Controllo della temperatura all'entrate e sanificazioni dei locali. Le disposizioni su spogliatoi e me ...