Grande Fratello Vip 7: Alfonso Signorini cambia la data d’inizio (Di venerdì 1 luglio 2022) Grosse, ghiotte novità per tutti gli amanti del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha lanciato uno scoop inedito sulla nuova edizione. Leggi anche: Palinsesti Mediaset 2022/23: tutti i programmi di Canale 5 Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini spiazza tutti con uno scoop: “Forse si parte…” Pensavamo di aver esaurito tutte le informazioni sul Grande Fratello Vip 7 e di scoprire al massimo qualche rumor sui possibili concorrenti, e invece Alfonso Signorini spiazza tutti e lancia una notizia inedita sulla prossima edizione del reality di Canale 5. Qualche ora fa sul suo profilo Instagram ha annunciato un cambiamento nella data ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 1 luglio 2022) Grosse, ghiotte novità per tutti gli amanti delVip.ha lanciato uno scoop inedito sulla nuova edizione. Leggi anche: Palinsesti Mediaset 2022/23: tutti i programmi di Canale 5Vip 7,spiazza tutti con uno scoop: “Forse si parte…” Pensavamo di aver esaurito tutte le informazioni sulVip 7 e di scoprire al massimo qualche rumor sui possibili concorrenti, e invecespiazza tutti e lancia una notizia inedita sulla prossima edizione del reality di Canale 5. Qualche ora fa sul suo profilo Instagram ha annunciato unmento nella...

Pubblicità

tuttopuntotv : Grande Fratello Vip 7: Alfonso Signorini cambia la data d’inizio #gfvip #gfvip7 #AlfonsoSignorini - graziellapenati : RT @antonel69320133: Sinceramente di avere conferme del grande fratello con i suoi opinionisti non me ne importa una cippa, Mi interessa av… - Marta2790542066 : @sssssttttststts @_jerulinafelice E talmente acita che a vinto il grande fratello col 62%facendoli fuori uno ad uno… - blogtivvu : Quando inizia il Grande Fratello Vip 7? Signorini svela la possibile data #gfvip - man29ny : RT @apri_la_mente: Questo non è il grande fratello, Draghi non ha “nominato “ Conte e l’ufficio di Mattarella non è il confessionale. Capit… -