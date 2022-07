Così Mosca danneggia gli interessi economici di Pechino in Ucraina

(Di venerdì 1 luglio 2022) Sono partner commerciali, si spalleggiano per contrastare gli Stati Uniti e stanno pure tentando di modificare l’attuale ordine globale, secondo loro eccessivamente sbilanciato verso tornaconti e valori occidentali. Eppure, da quando è scoppiata la guerra in, Cina e Russia non potrebbero averepiù contrapposti. Sepunta ad allontanare la Nato dai suoi InsideOver.

Pubblicità

fanpage : #Kiev riconquista l'isola dei Serpenti dopo mesi di combattimenti - AndreaRomano9 : Oggi #Kyiv si è svegliata così: edifici residenziali demoliti dai missili di Mosca, bambini estratti dalle macerie… - JKIKIG4I : RT @gab240899: w:'sai che sei proprio carino mentre leggi?' s:'cos'è questo rumore fastidioso? una mosca forse?' è andata sicuro così #Youn… - Bianca34874951 : RT @fanpage: #Kiev riconquista l'isola dei Serpenti dopo mesi di combattimenti - anxiousb1tch_ : RT @gab240899: w:'sai che sei proprio carino mentre leggi?' s:'cos'è questo rumore fastidioso? una mosca forse?' è andata sicuro così #Youn… -

InsideOver

...per non perdere il Donbass è data proprio dalla possibilità di usare contro gli uomini dile armi più moderne in arrivo dall'occidente. C'è comunque da dire che durante la notte i russi,...Una mossa mediatica di successo, bisogna ammetterlo, per. Il Cremlino ha potuto far notare come la Russia sarebbe tutt'altro che isolata. Ahi noi, un po' è. La Russia è sotto embargo dall'... Dalla Crimea alla Russia: così Mosca è accusata di rubare il grano ucraino