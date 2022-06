Brunetta fa appello alle forze liberali per portare avanti «l’agenda Draghi-Mattarella» per altri cinque anni (Di giovedì 30 giugno 2022) «Quando la situazione si fa calda, bisogna mantenere la testa fredda», dice al Corriere Renato Brunetta, Forza Italia, ministro della Pubblica amministrazione. Mentre ormai la campagna elettorale sembra davvero iniziata, lui si dice convinto della necessità che l’agenda Draghi e la sua maggioranza proseguano anche nella prossima legislatura. Lo scontro Conte-Draghi, le liti su ius scholae e cannabis sono poca cosa, dice. «Altro che crisi su questo o quell’incidente o gossip. Questo tempo richiede senso di responsabilità e di realtà. E coerenza, soprattutto. Inutile dichiarare che il governo deve andare avanti e poi, con frequenza sempre più ravvicinata, lanciare aut aut. Non è serio», ribadisce. Brunetta si chiede: «Perché affannarsi a pensare a nuovi centri, al centrodestra unito, al ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 30 giugno 2022) «Quando la situazione si fa calda, bisogna mantenere la testa fredda», dice al Corriere Renato, Forza Italia, ministro della Pubblica amministrazione. Mentre ormai la campagna elettorale sembra davvero iniziata, lui si dice convinto della necessità chee la sua maggioranza proseguano anche nella prossima legislatura. Lo scontro Conte-, le liti su ius scholae e cannabis sono poca cosa, dice. «Altro che crisi su questo o quell’incidente o gossip. Questo tempo richiede senso di responsabilità e di realtà. E coerenza, soprattutto. Inutile dichiarare che il governo deve andaree poi, con frequenza sempre più ravvicinata, lanciare aut aut. Non è serio», ribadisce.si chiede: «Perché affannarsi a pensare a nuovi centri, al centrodestra unito, al ...

Pubblicità

angiuoniluigi : RT @Linkiesta: #Brunetta fa appello alle forze liberali per portare avanti «l’agenda #Draghi-#Mattarella» per altri cinque anni https://t.… - Linkiesta : #Brunetta fa appello alle forze liberali per portare avanti «l’agenda #Draghi-#Mattarella» per altri cinque anni - vipetricciuolo : @ilgiornale No! A mancare all'appello e' Forza Italia e Lega, con parte della classe dirigente rivelatasi inadegua… -