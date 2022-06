Siccità, Procaccini inchioda Patuanelli: “Un ministro inerte, forse spera nella danza della pioggia” (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sull’emergenza Siccità e sull’inerzia del ministro dell’Agricoltura Stefano Patuanelli è intervenuto in queste ore l’europarlamentare di FDI-ECR, Nicola Procaccini, responsabile nazionale del dipartimento ambiente ed energia del partito. Procaccini contro il grillino Patuanelli: “spera nella danza della pioggia?” “Il ministro dell’Agricoltura Patuanelli – dichiara Procaccini – non dovrebbe sentirsi imbarazzato per quanto puntualmente denunciato dal presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sul grave disinteressamento del Governo Draghi per l’emergenza Siccità annunciata a marzo da un report della Commissione ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 giugno 2022) Sull’emergenzae sull’inerzia deldell’Agricoltura Stefanoè intervenuto in queste ore l’europarlamentare di FDI-ECR, Nicola, responsabile nazionale del dipartimento ambiente ed energia del partito.contro il grillino: “?” “Ildell’Agricoltura– dichiara– non dovrebbe sentirsi imbarazzato per quanto puntualmente denunciato dal presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni sul grave disinteressamento del Governo Draghi per l’emergenzaannunciata a marzo da un reportCommissione ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Siccità, Procaccini inchioda Patuanelli: “Un ministro inerte, forse spera nella danza della pioggia”… - Frances53524532 : RT @vocedelpatriota: Siccità, Procaccini (FdI- Ecr): Da Patuanelli solito scaricabarile e zero soluzioni - FratellidItalia : RT @vocedelpatriota: Siccità, Procaccini (FdI- Ecr): Da Patuanelli solito scaricabarile e zero soluzioni - vocedelpatriota : Siccità, Procaccini (FdI- Ecr): Da Patuanelli solito scaricabarile e zero soluzioni -