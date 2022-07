Scompare durante giro in bici sui Sibillini, trovato morto (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' stato trovato morto in serata in fondo ad un canalone a San Lorenzo al lago, nel territorio di Fiastra (Macerata) Michele Sensini, 47 anni, guida escursionistica, di cui si erano perse le tracce da ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 29 giugno 2022) E' statoin serata in fondo ad un canalone a San Lorenzo al lago, nel territorio di Fiastra (Macerata) Michele Sensini, 47 anni, guida escursionistica, di cui si erano perse le tracce da ...

