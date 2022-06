“La Nato non fa nulla...”. Maglie senza freni sull'Ucraina, il disastro di Putin (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'Occidente è realmente unito? A rispondere alla domanda di Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente, talk show di Rete4, è Maria Giovanna Maglie, giornalista ospite della puntata del 29 giugno. Maglie però è parecchio critica con Ue e Nato per la gestione della guerra in Ucraina: “Certamente l'Unione europea è ancora una volta schiacciata dalla Nato. Sono felicissima che non ci sia una difesa europea, non voglio un esercito europeo. Oggi l'esercito europeo è la Nato. Il problema è in che modo la Nato esce da questi incontri. Si allarga con la Svezia e la Finlandia, che da neutrali si difendono e Vladimir Putin ha preso uno schiaffone gigantesco. Ma qual è il progetto della Nato affinché la guerra tra Russia e ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 29 giugno 2022) L'Occidente è realmente unito? A rispondere alla domanda di Veronica Gentili, conduttrice di Controcorrente, talk show di Rete4, è Maria Giovanna, giornalista ospite della puntata del 29 giugno.però è parecchio critica con Ue eper la gestione della guerra in: “Certamente l'Unione europea è ancora una volta schiacciata dalla. Sono felicissima che non ci sia una difesa europea, non voglio un esercito europeo. Oggi l'esercito europeo è la. Il problema è in che modo laesce da questi incontri. Si allarga con la Svezia e la Finlandia, che da neutrali si difendono e Vladimirha preso uno schiaffone gigantesco. Ma qual è il progetto dellaaffinché la guerra tra Russia e ...

