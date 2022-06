Basilico, non innaffiarlo così lo fai marcire: scopri il trucco dei giardinieri! (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nella bella stagione è facile camminare per strada tra le case e vedere su davanzali e balconi le piantine di Basilico e altre piante aromatiche. Infatti non solo sono utili per la cucina sana e fresca, ma adornano e regalano un gradevole profumo. Negli ultimi tempi sono in tanti a preferire la fogliolina fresca di Basilico a portata di mano, piuttosto che quello surgelato o preso nei supermercati. Ma quali attenzioni si deve riservare al Basilico per averlo sempre al meglio e non farlo ingiallire o marcire? Spesso il Basilico che ingiallisce è causa dell’ innaffiatura. E’ necessario informarsi e sapere qual’è il modo migliore per coltivare questo tipo di piante. Fondamentale per la crescita del Basilico è la posizione dove viene collocato. Ottimale è in penombra, ma arieggiato. ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 29 giugno 2022) Nella bella stagione è facile camminare per strada tra le case e vedere su davanzali e balconi le piantine die altre piante aromatiche. Infatti non solo sono utili per la cucina sana e fresca, ma adornano e regalano un gradevole profumo. Negli ultimi tempi sono in tanti a preferire la fogliolina fresca dia portata di mano, piuttosto che quello surgelato o preso nei supermercati. Ma quali attenzioni si deve riservare alper averlo sempre al meglio e non farlo ingiallire o? Spesso ilche ingiallisce è causa dell’ innaffiatura. E’ necessario informarsi e sapere qual’è il modo migliore per coltivare questo tipo di piante. Fondamentale per la crescita delè la posizione dove viene collocato. Ottimale è in penombra, ma arieggiato. ...

