Ultime Notizie – G7 | Johnson | “A Ucraina resistenza strategica necessaria a cambiare le cose”

I leader dei Paesi del G7 hanno deciso di "offrire all'ladi cui ha bisogno per cercare di spostare l'equilibrio delle forze in campo", ha commentato il Premier britannico Boris, a margine del vertice. Questo è quello che Volodymir Zelenzy vuole che noi facciamo, ha aggiunto. In una intervista a Sky News,ha anche detto di non credere che "non arriveremo a questo", vale a dire a una guerra con la Russia, commentando le parole del capo di stato maggiore, generale Patrick Sanders, per cui "la Gran Bretagna si trova di fronte a un momento come il 1937". I leader G7 lavorano con molto impegno per limitare il conflitto, ha concluso.