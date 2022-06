Letta sogna di diventare il nuovo Prodi. Ma Parisi lo gela: «Il suo ruolo lo avvicina più a D’Alema» (Di martedì 28 giugno 2022) «Come dissentire?». Risponde così Arturo Parisi, il più Prodiano tra i Prodiani, quando l’Adnkronos gli chiede del richiamo al modello Ulivo ribadito ancor oggi in un’intervista da Enrico Letta. A suo giudizio, il segretario dem «fa bene a gioire per il successo del centrosinistra nell’ultimo turno di elezioni amministrative». Così come «fa bene ad investire sulla maggiore capacità coalizionale dimostrata». A questo punto, parafrasando Lubrano di Mi manda RaiTre, l’interrogativo sorge spontaneo: è Letta il nuovo Prodi? «Perché no?», acconsente in un primo tempo Parisi, per poi aggiungere una postilla che fa la differenza. Parisi intervistato dall’Adnkronos Eccola: «La sua condizione di segretario, più che la parte di ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 giugno 2022) «Come dissentire?». Risponde così Arturo, il piùano tra iani, quando l’Adnkronos gli chiede del richiamo al modello Ulivo ribadito ancor oggi in un’intervista da Enrico. A suo giudizio, il segretario dem «fa bene a gioire per il successo del centrosinistra nell’ultimo turno di elezioni amministrative». Così come «fa bene ad investire sulla maggiore capacità coalizionale dimostrata». A questo punto, parafrasando Lubrano di Mi manda RaiTre, l’interrogativo sorge spontaneo: èil? «Perché no?», acconsente in un primo tempo, per poi aggiungere una postilla che fa la differenza.intervistato dall’Adnkronos Eccola: «La sua condizione di segretario, più che la parte di ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Letta sogna di diventare il nuovo Prodi. Ma Parisi lo gela: «Il suo ruolo lo avvicina più a D’Alema»… - GiusPecoraro : RT @YoshiIrai: Solo a me fa ridere (anche se ci sarebbe da piangere) sentire #Letta che sogna il nuovo #Ulivo con Di Maio e Conte? due popu… - titzbiltz : RT @YoshiIrai: Solo a me fa ridere (anche se ci sarebbe da piangere) sentire #Letta che sogna il nuovo #Ulivo con Di Maio e Conte? due popu… - Roky99760738 : RT @YoshiIrai: Solo a me fa ridere (anche se ci sarebbe da piangere) sentire #Letta che sogna il nuovo #Ulivo con Di Maio e Conte? due popu… - falconiofr : RT @YoshiIrai: Solo a me fa ridere (anche se ci sarebbe da piangere) sentire #Letta che sogna il nuovo #Ulivo con Di Maio e Conte? due popu… -