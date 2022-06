I benefici quotidiani di CBDay Plus 5% | olio di CBD

(Di martedì 28 giugno 2022) (Adnkronos) - Milano, 28/06/2022 - Con la legge 242/2016, in Italia è stata introdotta la prima importante distinzione tra marijuana illegale e cannabis light: questa distinzione si basa tutta sulla composizione chimica della canapa e, in particolare, sulla concentrazione di tetraidrocannabinolo THC e cannabidiolo CBD. Esiste dunque un limite ben preciso tra ciò che è legale e ciò che è illegale e, allo stesso tempo, tra le varietà di marijuana che possono danneggiare la salute del consumatore e quelle tipologie di cannabis light che, al contrario, possono rivelarsi ricche di effetti positivi per chi ne faccia un utilizzo diretto, o usi un loro derivato. In questa prospettiva, cresce la produzione di prodotti a base di CBD: fra questi, è appena stato lanciato5%, il primodi CBD full spectrum estratto da Enectaliana®, ...

