G7, tavolo a cinque nell'ultima giornata del vertice (Di martedì 28 giugno 2022) Il primo ministro britannico Boris Johnson, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro italiano Mario ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 giugno 2022) Il primo ministro britannico Boris Johnson, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente francese Emmanuel Macron e il primo ministro italiano Mario ...

Pubblicità

patriziafioran1 : DRAGHI ED ALTRI LEADERS MONDIALI AL G7 A 3 PER TRE E 5 PER CINQUE SEDUTI AD UN TAVOLO SGHIGNAZZANTI E FELICI LA SOL… - MargheritaMatr1 : STANNO IN PROSECUZIONE DEL G7 ANCORA I CINQUE POTENTI SEDUTI ATTORNO AD UN TAVOLO ED OLTRE AI TRE, DRAGHI, SHOLZ E… - lexsemper2020 : RT @CislNazionale: “La presenza al @MISE_GOV di cinque ministri è un segnale importante, determini la realizzazione e la partenza degli inv… - dottorparanoia : prima dovevo scappare fuori ogni cinque minuti per prendere aria o rischiavo di vomitare sul tavolo, piano piano an… - troianosalvo : RT @fimcislbas: Oggi a Roma l'atteso tavolo nazionale #automotive. @grazianigio e @ferdi_uliano: 'Bene presenza di 5 ministri al tavolo, or… -