Che Dio ci aiuti 6, Erasmo Genzini svela il nome particolarissimo del suo primo figlio! (Di martedì 28 giugno 2022) Erasmo Genzini sta per diventare papà del suo primo figlio. La notizia che il protagonista di Che Dio ci aiuti 6 sarebbe diventato padre è trapelata solo poche settimane fa. Erasmo, legato da circa dieci anni alla fidanzata Federica Esposito, si era sempre detto pronto a formare una famiglia con lei. Ebbene, i due dopo aver intrapreso una convivenza da dicembre 2021, hanno poi deciso di allargare la famiglia. Così, Federica ed Erasmo hanno annunciato ai loro fan la lieta notizia e con una festa hanno poi svelato il sesso del bebé che sarà un maschio. Ieri sera, poi, la coppia ha anche pubblicato un commovente video del gender reveal in cui appaiono palloncini col nome del bambino. È molto particolare ed i due innamorati hanno scelto il ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 giugno 2022)sta per diventare papà del suofiglio. La notizia che il protagonista di Che Dio ci6 sarebbe diventato padre è trapelata solo poche settimane fa., legato da circa dieci anni alla fidanzata Federica Esposito, si era sempre detto pronto a formare una famiglia con lei. Ebbene, i due dopo aver intrapreso una convivenza da dicembre 2021, hanno poi deciso di allargare la famiglia. Così, Federica edhanno annunciato ai loro fan la lieta notizia e con una festa hanno poito il sesso del bebé che sarà un maschio. Ieri sera, poi, la coppia ha anche pubblicato un commovente video del gender reveal in cui appaiono palloncini coldel bambino. È molto particolare ed i due innamorati hanno scelto il ...

Pontifex_it : Affido a Dio l’anima di suor Luisa Dell’Orto, Piccola sorella del Vangelo di Charles de Foucauld, che ha fatto dell… - SimoPillon : Sono un poveraccio? Possibile. Ma sono un poveraccio amato immensamente da Dio. Come te. E come tutti quei bambini… - Pontifex_it : Quando un uomo e una donna s’innamorano, Dio offre loro un regalo: il matrimonio. Un dono meraviglioso, che ha in s… - itsjenniferfvke : dio che coglioni - sara_xai : @lalienospacejay @lgbtartaglia i dati istat dicono che non esistono donne che commettono crimini nei confronti degl… -