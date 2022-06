Caterina Balivo ripercorre la carriera: «Due anni di assenza? Ecco perché» (Di martedì 28 giugno 2022) La conduttrice, dopo Ann in Rai e dopo un breve stop è ora impegnata su TV8 Caterina Balivo è da poco tornata in tv. Dopo anni in rai e dopo la fine di “Vieni da Me”, la conduttrice ha deciso di fermarsi. Ne ha così parlato apertamente a Corriere della Sera ripercorrendo anche gli inizi della sua carriera «Vidi uno spot per partecipare a Bellissima . Mia nonna, che mi diceva sempre “sei bellissima”, era mancata da poco. Non le avevo mai creduto, non mi sentivo affatto bella. Davanti allo spot, pensai: se aveva ragione, mi prenderanno. Sotto casa ad Aversa, c’era un fotografo di matrimoni, mi presento con le 50 mila lire che nonno mi aveva regalato a Pasqua e con un doppiopetto accollatissimo. Chiedo solo primi piani in bianco e nero. Il fotografo mi fa: mi pagherai solo se ti prendono». Leggi anche: ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 giugno 2022) La conduttrice, dopo Ann in Rai e dopo un breve stop è ora impegnata su TV8è da poco tornata in tv. Dopoin rai e dopo la fine di “Vieni da Me”, la conduttrice ha deciso di fermarsi. Ne ha così parlato apertamente a Corriere della Serando anche gli inizi della sua«Vidi uno spot per partecipare a Bellissima . Mia nonna, che mi diceva sempre “sei bellissima”, era mancata da poco. Non le avevo mai creduto, non mi sentivo affatto bella. Davanti allo spot, pensai: se aveva ragione, mi prenderanno. Sotto casa ad Aversa, c’era un fotografo di matrimoni, mi presento con le 50 mila lire che nonno mi aveva regalato a Pasqua e con un doppiopetto accollatissimo. Chiedo solo primi piani in bianco e nero. Il fotografo mi fa: mi pagherai solo se ti prendono». Leggi anche: ...

