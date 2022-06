Calciomercato Juventus | ecco l’erede di De Ligt | nome a sorpresa

Pubblicità

DiMarzio : .@juventusfc | Prosegue in maniera positiva la trattativa tra la #Juventus e Angel #DiMaria. Le ultime - DiMarzio : #Calciomercato | #Juventus, #DiMaria potrebbe non essere l'unico rinforzo sulle fasce - DiMarzio : #Calciomercato | #Mandragora, il @TorinoFC_1906 spera ancora ma la @acffiorentina è più vicina - ZonaBianconeri : RT @STnews365: Juventus, Casillas promuove l'acquisto di Di Maria. Con Angel Di Maria che, secondo quanto riferito, è destinato ad appr...… - ZonaBianconeri : RT @enzolampard: Eh niente, la #Juventus si assicura #Cambiaso del #Genoa #Calciomercato -

Commenta per primo Penso che lafaccia bene a considerare la cessione di Matthijs de Ligt . Sia perché la società ha ... In questo senso gli esiti del sondaggio di.com sono ...Si sta avvicinando la fine del mese di giugno e cresce sempre più l'attenzione riguardo ildellaStanno per arrivare i giorni decisivi per iniziare a capire quali saranno le mosse del club juventino in vista della prossima stagione agonistica. Il ritiro precampionato ...E' il giorno del grande ritorno di Romelu Lukaku all'Inter. Lo ha annunciato l'ad nerazzurro Beppe Marotta, parlando a margine del Consiglio federale a Roma.Dopo la stagione non di certo indimenticabile, prosegue a grande ritmo il calciomercato estivo in casa Juventus, che ad oggi si può tranquillamente definire come una delle squadre più attive di questa ...