PSG: ufficialità imminente per il primo colpo dell'estate (Di lunedì 27 giugno 2022) In attesa di novità sui fronti Skriniar e Renato Sanches, il nuovo consulente dell'area tecnica del Paris Saint-Germain Luis Campos... Leggi su calciomercato (Di lunedì 27 giugno 2022) In attesa di novità sui fronti Skriniar e Renato Sanches, il nuovo consulente'area tecnica del Paris Saint-Germain Luis Campos...

Pubblicità

sportli26181512 : PSG: ufficialità imminente per il primo colpo dell'estate: In attesa di novità sui fronti Skriniar e Renato Sanches… - garbadaru : RT @theMilanZone_: ???? Dopo l'ufficialità di Origi, il Milan lavorerà principalmente su due posizioni: ??Un centrocampista, sfida in corso… - sognomilan : Dopo l'ufficialità di Origi, il Milan lavorerà principalmente su due posizioni: ??Un centrocampista, sfida in cors… - evivanco7 : RT @theMilanZone_: ???? Dopo l'ufficialità di Origi, il Milan lavorerà principalmente su due posizioni: ??Un centrocampista, sfida in corso… - herbertharriola : RT @theMilanZone_: ???? Dopo l'ufficialità di Origi, il Milan lavorerà principalmente su due posizioni: ??Un centrocampista, sfida in corso… -