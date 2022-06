Cratere Jezero | dust devil e vortici di polvere ovunque

Pubblicità

AstronautiNEWS

... queste 'cartine' sono state anche impiegate proficuamente per individuare le migliori aree di atterraggio per i rover , come ilper Perseverance . La prima parte della nuova mappa ...Andiamo quindi a scoprire come sta evolvendo l'avventura dei due più recenti mezzi NASA attualmente impegnati nel, in quella che è senza dubbio la missione marziana più interessante ... Perseverance inizia la seconda campagna di esplorazione del cratere Jezero Sul pianeta Marte il rover Perseverance della NASA ha identificato un oggetto sconosciuto, ma non si tratta di una forma di vita aliena ...No, non si tratta di alcun fossile lasciato da qualche civiltà passata, ma semplicemente di un residuo dell'atterraggio di Perseverance.