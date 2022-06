C’è un nuovo omicidio nel Building (Di lunedì 27 giugno 2022) Only Murders In The Building Ormai non c’è serie senza omicidio, o quasi. C’è chi si prende sul serio e chi sceglie la via della leggerezza come Only Murders in The Building, la cui seconda stagione è attesa domani in streaming su Disney +. Confermato l’apprezzato cast composto da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez nei panni di tre vicini con la passione per le indagini. In questa seconda stagione in seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia, Charles, Oliver e Mabel tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’omicidio di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 27 giugno 2022) Only Murders In TheOrmai non c’è serie senza, o quasi. C’è chi si prende sul serio e chi sceglie la via della leggerezza come Only Murders in The, la cui seconda stagione è attesa domani in streaming su Disney +. Confermato l’apprezzato cast composto da Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez nei panni di tre vicini con la passione per le indagini. In questa seconda stagione in seguito alla sconvolgente morte di Bunny Folger, presidente del consiglio di amministrazione dell’Arconia, Charles, Oliver e Mabel tentano di smascherare il suo assassino. Tuttavia, ne derivano tre (sfortunate) complicazioni: il trio è implicato pubblicamente nell’di Bunny, si trova al centro di un podcast rivale e inoltre deve affrontare un gruppo di vicini newyorkesi convinti che abbiano commesso ...

