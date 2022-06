Tramontana avvisa l' Inter | Dybala non è un bambino capriccioso | se è andato via è anche colpa della Juventus

Pubblicità

Pall_Gonfiato : Tramontata avvisa l' #Inter su #Dybala -

Sportevai.it

Nelle ultime ore però si sono intensificate le voci sul giocatore e a fare chiarezza in questa situazione ci pensa il giornalista e tifoso Filipponel suo editoriale per Calciomercato.com."Se vogliamo continuare a navigare in acque pulite -Valente - dobbiamo sensibilizzare prima ...un'estremità Punta Alice che preserva il tratto di costa più a sud dalle correnti die ... Tramontana avvisa l'Inter: Su Dybala non fidarti della Juve | Top News