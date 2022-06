Usa, sono già sette gli Stati che hanno vietato l’aborto. Sit in in molte città. Anche i pro life in piazza (Di sabato 25 giugno 2022) Nelle ore successive alla sentenza della Corte Suprema Usa contro l’interruzione volontaria di gravidanza, sono già sette gli Stati che hanno subito vietato l’aborto, mentre altri si apprestano a farlo sulla base di ‘trigger law’ già approvate in vista della sentenza. Secondo quanto riporta la Bbc, il divieto contro l’aborto è scattato subito in Utah, South Dakota, Kentucky, Louisiana, Oklahoma, Missouri e Arkansas. In altri quattro Stati – Alabama, West Virginia, Wisconsin e Arizona- sono state chiuse le cliniche dove si effettuano interruzioni di gravidanza, in virtù di vecchie leggi, precedenti alla sentenza che liberalizzò l’aborto nel 1973, che ora sono tornate automaticamente in vigore. In altri ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 25 giugno 2022) Nelle ore successive alla sentenza della Corte Suprema Usa contro l’interruzione volontaria di gravidanza,giàglichesubito, mentre altri si apprestano a farlo sulla base di ‘trigger law’ già approvate in vista della sentenza. Secondo quanto riporta la Bbc, il divieto controè scattato subito in Utah, South Dakota, Kentucky, Louisiana, Oklahoma, Missouri e Arkansas. In altri quattro– Alabama, West Virginia, Wisconsin e Arizona-state chiuse le cliniche dove si effettuano interruzioni di gravidanza, in virtù di vecchie leggi, precedenti alla sentenza che liberalizzònel 1973, che oratornate automaticamente in vigore. In altri ...

