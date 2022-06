Testo e traduzione di Carolina di Taylor Swift, il nuovo singolo dalla colonna sonora di Where The Crawdads Sing (Di sabato 25 giugno 2022) Carolina di Taylor Swift è la conferma che la popstar ha un amore viscerale per il folk. Soprattutto, il brano ci dimostra quanto sia importante la creatività per assemblare un brano: con una chitarra e una voce si possono fare grandi cose. Una chitarra, dicevamo, una voce e un po’ di riverbero. Vuoi perché il timbro di Taylor Swift sa essere ipnotico, vuoi perché parliamo di un’artista dalle tantissime sfumature. Insomma, Carolina di Taylor Swift – è vero – ha un taglio cinematografico che ben si sposa con la sua destinazione d’uso. Con questo Singolo soft e intrigante, infatti, la cantautrice di West Reading partecipa alla colonna sonora di Where the ... Leggi su optimagazine (Di sabato 25 giugno 2022)diè la conferma che la popstar ha un amore viscerale per il folk. Soprattutto, il brano ci dimostra quanto sia importante la creatività per assemblare un brano: con una chitarra e una voce si possono fare grandi cose. Una chitarra, dicevamo, una voce e un po’ di riverbero. Vuoi perché il timbro disa essere ipnotico, vuoi perché parliamo di un’artista dalle tantissime sfumature. Insomma,di– è vero – ha un taglio cinematografico che ben si sposa con la sua destinazione d’uso. Con questosoft e intrigante, infatti, la cantautrice di West Reading partecipa alladithe ...

Pubblicità

Roshandra2013 : Pino Daniele - Napule è (con testo e traduzione) - soundsblogit : Black Eyed Peas: Don’t you worry è l’inedito con Shakira e David Guetta (Testo, Traduzione e Video) - 16mi68 : @Crush97688610 Ho visto il video ed è pazzesco! ma quando ho letto la traduzione del testo sono rimasta basita scio… - Noelina74 : @roselili00 Ho appena letto la traduzione del testo e ...mi viene da piangere ?? #jeru - andrea_sirotti : RT @ettaspin: Mi avete preceduta :) Grazie a Tishani per aver proposto questo testo per la rubrica di poesia di @Internazionale. Altre mer… -