Pubblicità

PelleMotorsport : Meo di 50 giri al termine della gara della NASCAR Truck Series a Nashville #motorsport #pellemotorsport #passion #motori - P300it : #NASCAR | Truck Series: nelle libere che hanno aperto il weekend al Nashville Superspeedway il più veloce è stato S… - PelleMotorsport : RT @StockCarLiveITA: Il programma di oggi a Nashville: 22:00 Truck FP (-) 22:30 Truck Q (FS1) 23:35 Xfinity FP (USA) 0:30 Cup FP (USA) 2:0… - StockCarLiveITA : Il programma di oggi a Nashville: 22:00 Truck FP (-) 22:30 Truck Q (FS1) 23:35 Xfinity FP (USA) 0:30 Cup FP (USA)… - franz_house_vg : Nascar Truck. @ToddGilliland_ vince al suo ritorno in Truck. Gara eccellente anche per @benrhodes, decimo nonostant… -

OA Sport

...Under the Moonlight Monster Jam Steel Titans 2 MonsterChampionship (PS4) Monster... Ultimate Ninja Storm 4Heat 5 NBA 2K Playgrounds 2 NBA 2K22 (PS4) NBA 2K22 (PS5) Necromunda: ......Under the Moonlight Monster Jam Steel Titans 2 MonsterChampionship (PS4) Monster... Ultimate Ninja Storm 4Heat 5 NBA 2K Playgrounds 2 NBA 2K22 (PS4) NBA 2K22 (PS5) Necromunda: ... NASCAR Truck Series, Nashville: Ryan Preece concede il bis After Thursday qualifying; race Friday ...Ryan Preece leads the 36-truck NASCAR Camping World Truck Series field to the green flag Friday in the Rackley Roofing 200 race at Nashville Superspeedway.