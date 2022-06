Dal 17 Luglio salgono i canali gratuiti del gruppo Mediaset in HD su Tivùsat (Di sabato 25 giugno 2022) Da domenica 17 Luglio quasi tutto il bouquet Mediaset sarà offerto in alta definizione ai clienti di Tivùsat. In particolare, ai cinque canali già ricevibili in Hd sulla piattaforma satellitare gratuita (Canale5, Retequattro, Italia1, 20 e Twenty Seven) si aggiungeranno Iris, La5, Cine34, Focus, Top Crime, Tgcom24, Mediaset Extra e Italia2.Uno sforzo produttivo importante, quello di Cologno Monzese, che porta a 77 il numero di canali in alta e... Leggi su digital-news (Di sabato 25 giugno 2022) Da domenica 17quasi tutto il bouquetsarà offerto in alta definizione ai clienti di. In particolare, ai cinquegià ricevibili in Hd sulla piattaforma satellitare gratuita (Canale5, Retequattro, Italia1, 20 e Twenty Seven) si aggiungeranno Iris, La5, Cine34, Focus, Top Crime, Tgcom24,Extra e Italia2.Uno sforzo produttivo importante, quello di Cologno Monzese, che porta a 77 il numero diin alta e...

