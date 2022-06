Ucraina: Ue le riconosce lo status di Paese candidato (Di venerdì 24 giugno 2022) Un “bel giorno, un momento storico”, ha esordito presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo aver dato il via libera alla concessione dello status di Paese candidato a Ucraina e Moldavia e a concedere la prospettiva europea alla Georgia. “È una delle decisioni più importanti per l’Ucraina in tutti i trent’anni di indipendenza del nostro Stato. Tuttavia, questa decisione non riguarda solo l’Ucraina”, ha celebrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che si è collegato con i leader Ue subito dopo la decisione. “Questo è il più grande passo verso il rafforzamento dell’Europa che si potrebbe compiere in questo momento, nel nostro tempo, e proprio nel contesto della guerra voluta dalla Russia, che sta mettendo alla prova la nostra capacità di preservare la libertà e ... Leggi su zon (Di venerdì 24 giugno 2022) Un “bel giorno, un momento storico”, ha esordito presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, dopo aver dato il via libera alla concessione dellodie Moldavia e a concedere la prospettiva europea alla Georgia. “È una delle decisioni più importanti per l’in tutti i trent’anni di indipendenza del nostro Stato. Tuttavia, questa decisione non riguarda solo l’”, ha celebrato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, che si è collegato con i leader Ue subito dopo la decisione. “Questo è il più grande passo verso il rafforzamento dell’Europa che si potrebbe compiere in questo momento, nel nostro tempo, e proprio nel contesto della guerra voluta dalla Russia, che sta mettendo alla prova la nostra capacità di preservare la libertà e ...

