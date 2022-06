Saipem sprofonda in Borsa, - 9,5% (Di venerdì 24 giugno 2022) Saipem sprofonda ancora in Borsa, ora vale 27,41 euro ( - 9,5%) dopo aver perso in una sola settimana oltre il 27 per cento. Consob ha dato il via libera al prospetto sull'aumento che potrà così ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 giugno 2022)ancora in, ora vale 27,41 euro ( - 9,5%) dopo aver perso in una sola settimana oltre il 27 per cento. Consob ha dato il via libera al prospetto sull'aumento che potrà così ...

Pubblicità

fisco24_info : Saipem sprofonda in Borsa, -9,5%: Consob approva prospetto ma punta attenzione su volatilità - fisco24_info : Borsa: Milano apre in rialzo, Ftse Mib +0,39%: Su scudi Prysmian e Italgas. Sprofonda Saipem - classcnbc : #UPDATE - borse europee chiudono in rosso: ????-1,2% ????-0,8% ????-1% ????-0,7% A Piazza Affari sprofonda #Saipem (-21%)… - GioFaggionato : RT @classcnbc: A mezz'ora dall'avvio degli scambi a Piazza Affari, il titolo #Saipem sprofonda: -13% - classcnbc : A mezz'ora dall'avvio degli scambi a Piazza Affari, il titolo #Saipem sprofonda: -13% -