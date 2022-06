Regionali in Lombardia, la Moratti pronta a candidarsi alla presidenza (Di venerdì 24 giugno 2022) La vicepresidente e assessore al Welfare della Lombardia, Letizia Moratti, è pronta a correre per la presidenza della Regione, per il centrodestra, alle elezioni dell'anno prossimo: attende solo un segnale 'ufficiale' dalla coalizione. Lo conferma lei stessa nel corso di un'intervista alla trasmissione 'Pane al Pane', in diretta su Radio Lombardia."Molti ritengono che, dopo l'intenso lavoro e i risultati raggiunti in questo anno mezzo, la mia figura possa rappresentare una risorsa importante per il centrodestra che governa Regione Lombardia, e che ora merita la conferma del cambio di passo impostato", afferma Moratti. "La mia storia lo testimonia e da tempo ho offerto la mia leale disponibilità come valore aggiunto per la coalizione. ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 giugno 2022) La vicepresidente e assessore al Welfare della, Letizia, èa correre per ladella Regione, per il centrodestra, alle elezioni dell'anno prossimo: attende solo un segnale 'ufficiale' dcoalizione. Lo conferma lei stessa nel corso di un'intervistatrasmissione 'Pane al Pane', in diretta su Radio."Molti ritengono che, dopo l'intenso lavoro e i risultati raggiunti in questo anno mezzo, la mia figura possa rappresentare una risorsa importante per il centrodestra che governa Regione, e che ora merita la conferma del cambio di passo impostato", afferma. "La mia storia lo testimonia e da tempo ho offerto la mia leale disponibilità come valore aggiunto per la coalizione. ...

